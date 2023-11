BARI - L’Autore e Conduttore di MeD su Telenorba e co-autore del docufilm “Alla Salute”, Nick Difino, è stato scelto dall’acceleratore di impatto globale Smily Academy “Sustainable Mindset and Inner Level for Youth” India, dedicato alla promozione di modelli e strumenti di innovazione e sostenibilità, per guidare la food innovation dall’Italia.Nick Difino, figura istrionica del panorama dell’innovazione italiana, detiene così la leadership dell’ecosistema nazionale dell’arte e della tecnologia applicata al settore agricolo e agroalimentare da coinvolgere nell’experience promossa da Smily Academy che si svolgerà dal 20 al 26 Marzo 2024 nello stato indiano dell'Assam, uno dei territori più biodiversi al mondo.Il primo impegno sarà portare 40 giovani sotto i 30 anni ad incontrare alcune delle 97 comunità indigene di Assam per lavorare su 3 sfide precise: siccità, inondazioni, women empowerment, e contribuire a risolvere con i loro project work che Smily trasformerà in impresa.“Sono onorato di questa nomina inaspettata - dichiara Nick Difino -, che mi dà l’opportunità di fare sistema a livello mondiale, coordinando le tante, spesso frammentate, realtà della ricerca e innovazione nel settore agroalimentare presenti in Italia. Smily Academy è la piattaforma ideale per far incontrare l’ecosistema tecnologico occidentale con i fabbisogni di sviluppo rigenerativo di chi sta proteggendo l’85% della biodiversità al mondo, cioè delle comunità indigene. Non potrei pensare ad un’applicazione più urgente e necessaria di questa. La sostenibilità è un business e la tecnologia è lo strumento ideale per esprimere questo ulteriore valore”.“Smily Academy è un progetto pionieristico e scalabile che unisce il mondo occidentale e degli indigeni intorno a valori condivisi di un futuro sostenibile - dichiara Rituraj Phukan -, ed è per questo che ci stiamo strutturando con una rete di leader internazionali. Ho scelto Nick Difino perché in Italia rappresenta un riferimento sulla food innovation con competenze trasversali ed un osservatorio internazionale privilegiato che non vedo l’ora di accogliere ad Assam”.Per l’Italia, Rituraj Phukan ha nominato anche 2 Ambassador e 1 referente per la GenZ:- Andrea Grieco: specializzato in sviluppo sostenibile e Agenda 2030, attivo sul tema dei flussi migratori e dei diritti, esperto di geopolitica e lobbying.- Federica Vinci: Civic Leader della Obama Foundation e Leader Europa 2020, Vice Sindaco del Comune di Isernia e co-fondatrice di Shuhari, programma di leadership di 15 settimane con sessioni online da Harvard, Georgetown & MIT.- Potito Ruggiero: attivista ambientale 16enne, autore del libro “Vi teniamo d’occhio” insieme a Federico Taddia.Il territorio di Assam comprende Kaziranga, uno dei parchi naturali più importanti del mondo per la sua biodiversità e la vita che lo abita, nonché l’ecosistema naturalistico nell’area di Jorhat con oltre 100 specie di piante medicinali e la giungla di The Forest Man of India, ossia Jadav Molai Payeng, l’uomo che in 40 anni ha piantato il corrispettivo di 13 campi di calcio di alberi.È proprio in queste due aree della regione indiana, Kaziranga e Jorhat, che dal 20 al 26 Marzo 2024, Smily Academy India organizza la Experience per 40 giovani sotto i 30 anni che incontreranno parte delle 97 comunità indigene che vivono nella zona. Si lavorerà su progetti centrati su 3 sfide:● siccità - la sfida fornita dalle popolazioni che stanno piantando 5 milioni di alberi autoctoni grazie alla rete di Al Gore, ex Vice Presidente degli Stati Uniti e Premio Nobel per la pace;● inondazioni - sfida fornita da The Forest Man Foundation;● women empowerment cooperative locali di donne.Nel corso della settimana che va dal 20 al 26 marzo 2024, la formazione propedeutica alla costituzione di imprese temporanee, delineerà come tecnologie e soluzioni innovative possono consolidare l’impatto sociale ed ambientale delle progettualità ideate dai giovani. Ci si può iscrivere fino al 2 dicembre 2023 per volare in India e partecipare all’esperienza, compilando questo FORM.