Locorotondo, arrivano i cani molecolari

LOCOROTONDO - Grazie alla grande sensibilità ed alla gentile concessione del Comune di Locorotondo unitamente la Polizia Locale, nel fine settimana del 18/19 novembre ritorna in terra pugliese Ivan Schmidt, istruttore cinofilo conosciuto a livello internazionale che, insieme a Vassilia Sacco (Asst. K9 Mantrailing Instructor e Team Leader di K9 Mantrailing Alliance S.A.R.) dirigeranno proprio nel centro, un’esercitazione speciale di ricerca persone scomparse con l’ausilio di unità cinofile da Mantrailing (cani molecolari).L'evento, organizzato da Floky Professional Dog Training in cooperazione con Ivan Schmidt Academy e K9 Mantrailing Alliance S.A.R., coinvolgerà 15 unità cinofile che dovranno affrontare una serie di esercitazioni tecniche e simulazioni di persona scomparsa, avvalendosi appunto di unità cinofile formate allo scopo.L'evento sarà occasione di nominare il terzo assoluto K9 Mantrailing Master Instructor - di cui sarà insignito l'istruttore Giampaolo Zanda (Canes Balantes di Monastir in Sardegna).Ivan Schmidt dichiara: "Grazie alla collaborazione con il Comune possiamo offrire alle Unità Cinofile presenti un luogo molto particolare ed interessante per la loro formazione continua. Credo fortemente in questo evento, in quanto molti fatti di cronaca ci vanno a dimostrare come sia fondamentale la formazione e le esperienze in ambienti e scenari diversificati come lo è appunto questo fantastico centro commerciale. Sono ancora troppi i casi irrisolti, troppi i casi terminanti in una tragedia, troppi dove un intervento tempestivo frutto di una consolidata formazione ed esperienza potrebbe aumentare la possibilità di un esito positivo. L'obiettivo delle due giornate è quello di permettere l’accrescimento e il consolidamento della formazione nell’ambito della ricerca di persone scomparse con esercitazioni di particolare rilievo basati su di un corretto intersecamento nelle tracce olfattive oltre la fornitura di nuove tecniche di prelievo dell'odore. Ringrazio dunque per questa fantastica ed unica opportunità”.