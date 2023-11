Macabra scoperta a Barletta: ritrovato cadavere in un appartamento

BARLETTA - In un appartamento a Barletta, una tragica scoperta ha sconvolto la tranquillità del quartiere, dove è stato rinvenuto il cadavere di un uomo di circa 40 anni. I carabinieri sono intervenuti immediatamente sul posto, a cui sono affidate le indagini per fare luce su questa drammatica situazione.L'allarme è stato lanciato dai residenti della zona, che hanno segnalato alle autorità la presenza sospetta o la mancanza di attività nell'appartamento. La macabra scoperta ha scosso la comunità locale, gettando un velo di mistero sulla circostanza della morte dell'uomo.I carabinieri, con il loro intervento tempestivo, ora si adoperano per raccogliere prove, effettuare esami del luogo del ritrovamento e svolgere le indagini necessarie per comprendere le cause e le circostanze della morte.