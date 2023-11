'Magia e delizie di Natale': vivere l’autentica tradizione pugliese nel periodo più luminoso dell’anno

POLIGNANO A MARE - Immersa nella campagna pugliese e affacciata sulla costa di Polignano a Mare, la Masseria AuraTerrae si veste a festa, pronta ad accogliere gli ospiti con un ricco pacchetto natalizio: un invito a ritagliarsi una pausa di benessere ed a scoprire usi e costumi tipici, specialità della tradizione culinaria e borghi suggestivi impreziositi dalle luci di Natale.Il periodo natalizio sta per arrivare ed è quasi tutto pronto in AuraTerrae: gioiello storico oggi dimora di pregio, la Masseria di Polignano a Mare si veste a festa con eleganti decorazioni, luci suggestive e proposte gastronomiche a tema.Per l’occasione, la struttura presenta un pacchetto speciale, “Magia e delizie di Natale”, una preziosa occasione per prendersi una rigenerativa pausa di benessere, respirare l’autentico spirito natalizio e immergersi senza fretta nella tradizione locale; una tradizione che ha radici lontane e che trova il proprio coronamento in tavola.Ecco allora che chi visiterà AuraTerrae in questo periodo, potrà assaggiare le prelibatezze tradizionali natalizie, imparare a preparare le focacce fracide, un dolce tipico locale, godersi squisite cene pugliesi con ingredienti freschissimi locali, assaporare deliziosi ed originali cocktail, come lo Special Christmas Cocktail, un drink profumato, creato con un gin esclusivo che omaggia le nonne salentine, sapienti custodi di tradizioni e cultura locale e un cordiale afrodisiaco di tè ai frutti di bosco. Ma potrà anche godere di un piacevole massaggio ispirato alla natura pugliese e vivere la magica atmosfera natalizia nei borghi di Polignano e Conversano, tra viuzze caratteristiche e mercatini pieni di luci, colori e profumi avvolgenti.L’offerta Magia e delizie di Natale - valida dal 7 all’ 11 Dicembre, dal 14 al 17 Dicembre dal 21 al 30 Dicembre - comprende:- 1 massaggio a scelta con tisana a seguire - 1 Special Christmas Cocktail Auraterrae al Bar prima della cena - Cena 4 portate à la carte, bevande escluse - 2 Ricche colazioni Pugliese - 1 Merenda natalizia (tè , cioccolata e dolci di Natale) - Free shuttle per i mercatini di Polignano/Conversano - 1 lezione di cucina per preparare le focacce fracide da gustare con un vino dolceIl costo per persona (esclusa la camera): 464 euro Cosa visitare nei dintorni: un tuffo nel passato, alla scoperta di tradizioni mai dimenticate AuraTerrae dista pochi chilometri dal centro storico del borgo di Polignano a Mare, che, interamente addobbato per le festività natalizie catapulterà i visitatori nel mondo antico di “Cera una volta Natale”, una rassegna di eventi speciali a tema; illuminato dalle luci soffuse di lampioni, candele e lanterne, il famoso borgo sul mare invita a fare un tuffo nel passato, perdersi tra le sue stradine e vivere momenti davvero magici. Non è da meno Conversano, che oltre ai mercatini, per l’occasione propone il presepe vivente medievale e tante attività dedicate ai più piccoli, tra cui la pista di pattinaggio.A circa 30 minuti dalla struttura si trova Alberobello, il celebre paese dei trulli che a Natale si trasforma in un vero presepe con mille luci colorate e propone mercatini, artigianato locale, musica, il presepe di luce e il presepe vivente. Alla stessa distanza si consiglia una sosta a Locorotondo, uno dei borghi imperdibili a Natale, reso ancor più suggestivo e magico in ogni angolo da una miriade di luci e decorazioni che illuminano e abbelliscono le case candide e le viuzze storiche. A Fasano, in occasione dell’anniversario dei 50 anni di attività del celebre Zoo, sarà possibile vedere nel centro storico oltre 50 opere artistiche luminose che rappresentano orsi, gorilla, giraffe, canguri, leoni ed altre specie animali ospitate allo zoo.Vicino Fasano, imperdibile il presente vivente di Pezze di Greco, un presepe scenografico immerso tra gli ulivi tra i più caratteristici della zona, perché viene messo in scena nel villaggio rupestre di Lama del Trappeto, un insediamento ricavato dalla lame, conformazioni geologiche create dall’acqua in epoca neozoica, in cui l’uomo ha facilmente scavato grotte; qui, tra animali, mestieri antichi oggetti e gli attrezzi del passato, si ha l’occasione unica di rivivere scampoli di vita contadina.