Misteriosa morte di 56enne foggiano: indagini per omicidio a Niviano di Rivergaro

NIVIANO DI RIVERGARO - Paolo Troccola, un operaio di 56 anni originario di Deliceto, in provincia di Foggia, è stato trovato morto in circostanze ancora oscure nella serata di ieri, nel suo appartamento a Niviano di Rivergaro, provincia di Piacenza. La tragica scoperta è stata fatta quando l'uomo è stato trovato dissanguato, vittima di un profondo taglio al collo.Sebbene inizialmente si sia ipotizzato un incidente domestico, la presenza di ulteriori ferite sul corpo ha portato la Procura di Piacenza ad aprire un'inchiesta con l'ipotesi di reato di omicidio. La natura esatta delle circostanze che hanno portato alla morte di Troccola rimane al momento sconosciuta, e tutte le piste sono attualmente al vaglio degli investigatori.Al momento del tragico evento, nella casa si trovava un coinquilino, il quale potrebbe non essersi accorto di nulla a causa del consumo di alcol. I Carabinieri hanno interrogato entrambi i coinquilini, compreso colui che ha fatto la scoperta macabra nel momento in cui ha trovato il corpo nell'appartamento.Per cercare di fare chiarezza sulla dinamica dei fatti, nelle prossime ore sarà disposta un'autopsia sul corpo di Paolo Troccola.