Monopoli, Addolorata Colavitto fuori pericolo di vita dopo l'aggressione dell'ex compagno

MONOPOLI - Addolorata Colavitto, la 35enne che è stata accoltellata giovedì scorso davanti alla madre a Monopoli dal suo ex compagno, Giuseppe Ambroiola, con cui aveva avuto una relazione e un figlio, è ora fuori pericolo di vita.La donna è sveglia, respira autonomamente e non è più sedata. Tuttavia, rimane ricoverata in Rianimazione presso il Policlinico di Bari, dopo aver subito il collasso di un polmone e aver riportato danni all'occhio destro, all'addome e al torace. Nei giorni scorsi, è stata sottoposta a diversi interventi chirurgici e la sua prognosi rimane riservata.Nel frattempo, il giudice per le indagini preliminari (GIP) del Tribunale di Bari, Antonella Cafagna, ha confermato il fermo del 35enne, accusato di tentato omicidio. La giudice ha richiesto la misura cautelare in carcere per il sospettato a causa dell'"elevato rischio di reiterazione del delitto".