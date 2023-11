Sovraffollamento nelle carceri di Bari: appello del consigliere regionale della Lega

BARI - Il consigliere regionale della Lega, Fabio Romito, ha espresso la sua preoccupazione per le condizioni di sovraffollamento nelle carceri di Bari e in tutta la Puglia. Secondo Romito, la Puglia ha il primato nazionale con un tasso di sovraffollamento del 150%, mentre Bari registra addirittura il 155%. Questo problema di sovraffollamento è fonte di notevole disagio per il personale penitenziario e medico che opera all'interno delle strutture carcerarie.Romito ha sottolineato l'importanza di riequilibrare questa evidente sperequazione attraverso un significativo alleggerimento del numero di detenuti, soprattutto considerando che molti di loro sono già in condizioni di grave disagio.Inoltre, Romito ha evidenziato un'altra questione critica legata al Sai (Servizio Assistenza Integrata) a Bari. Questa struttura dovrebbe ospitare solo 24 detenuti con gravi problematiche sanitarie, ma al momento ospita circa 120 detenuti in tutte le altre sezioni detentive, non idonee a tali necessità. Questo comporta gravi disagi per la sicurezza pubblica e un carico di lavoro aggiuntivo per il personale medico e penitenziario, che già operano con scarse risorse.Il consigliere regionale ha sottolineato la necessità di limitare le assegnazioni dipartimentali e provveditoriali ai posti disponibili, evitando la dicitura "annesso Sai" e ha concluso affermando che la struttura di Bari è ormai del tutto inidonea e contraria al buon senso.