Polemiche sull'Oncologia a Francavilla Fontana: Caroli smentisce Bruno e sollecita chiarimenti

BARI - Le polemiche sull'Oncologia a Francavilla Fontana continuano a tenere banco, con il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Luigi Caroli, che respinge le affermazioni del collega del PD, Maurizio Bruno. Caroli accusa Bruno di confondere il Reparto di Oncologia con l'Ambulatorio di Oncologia dell'ospedale di Francavilla Fontana.Il consigliere Caroli esprime preoccupazione riguardo alle dichiarazioni di Bruno, sottolineando la presunta confusione tra le due strutture. Caroli afferma che se il Reparto di Oncologia fosse aperto da dicembre 2022 e avesse effettuato tutte le visite e i controlli citati da Bruno, perché il direttore generale della Asl di BR, Maurizio de Nuccio, non avrebbe garantito l'apertura del reparto in una seduta consiliare del Comune di Francavilla Fontana agli inizi di settembre 2023? Analogamente, l'assessore alla Sanità, Palese, avrebbe fatto lo stesso durante la visita all'ospedale il 9 ottobre scorso?Caroli invita al confronto diretto, proponendo un giro nell'ospedale insieme a Bruno per parlare con i medici e chiarire la situazione. Tuttavia, Caroli sottolinea che in caso di errori, è fondamentale assumersi la responsabilità di ammetterli pubblicamente.La controversia solleva interrogativi sulla gestione e sulla comunicazione delle informazioni riguardanti il reparto di Oncologia a Francavilla Fontana, alimentando il dibattito tra i rappresentanti politici locali.