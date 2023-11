Nuoto: il 1° Trofeo 'Città di Bari' il 3 dicembre

BARI - La Sport Project è lieta di annunciare il 1° Trofeo "Città di Bari," un evento eccezionale dedicato ai nuotatori Esordienti A e B in programma, per domenica 3 dicembre p.v., presso le piscine di Piazza Europa, Bari. Questo trofeo rappresenta un momento unico nel panorama sportivo giovanile della città, evidenziando il talento e la passione dei nostri giovani atleti.La competizione si svolgerà nella moderna piscina della Sport Project San Paolo, dotata di una vasca di 25 metri per 6 corsie. L'investimento fatto dalla Società, nel dotare la vasca di nuovi blocchidi partenza da competizione con aletta, renderà le gare ancora più avvincenti e spettacolari. Durante tutto l'evento, una vasca adiacente sarà a disposizione per il riscaldamento e il defaticamento degli atleti, garantendo ai partecipanti una migliore prestazione.Si assicura un'organizzazione attenta e scrupolosa, con batterie composte in base all'ordine dei tempi di iscrizione e partenze che avverranno con gli atleti ancora in acqua, inclusi quelli specia lizzati nel dorso. Non sono previste gare finali, ma i primi tre atleti classificati, di ogni categoria e sesso, riceveranno medaglie a loro dedicate, in nome del serio impegno e dedizione dimostrati. Inoltre, verranno premiate le prime cinque Società, sulla base di un accurato sistema di punteggio.Per coloro che non potranno assistere personalmente alla competizione, la Sport Project ha previsto uno streaming completo dell'evento negli spazi dedicati all'interno dell'impianto, permettendo a tutti gli amanti dello sport di seguire da vicino ogni emozionante momento. Le dirette saranno tra- smesse in forma completamente gratuita sui canali social della società.“Siamo felici di poter permettere, a tutti gli atleti della categoria esordienti, la partecipazione a questo trofeo fortemente voluto da tutta la Società – così dichiara il Direttore sportivo, Lorenc Feleqi, evidenziando l’impegno della Sport Project nel prevedere questa manifestazione come un appuntamento unico anche per il futuro - Per noi l’organizzazione di eventi sportivi di qualità rientrano nelle prerogative principali societarie. Invitiamo calorosamente il pubblico a unirsi a noi per celebrare questo straordinario momento sportivo. “Per ulteriori informazioni, è possibile contattare direttamente il responsabile dell'evento, Daniele Borace, al numero di telefono 3662266036.La Sport Project, nell’augurarsi che il “1° Trofeo "Città di Bari" possa divenire un appuntamento fisso nel panorama del nuoto giovanile della Regione Puglia, invita atleti, famiglie e appassionati tutti acelebrareinsiemeiltalento eladeterminazionedeinostrigiovaninuotatori.