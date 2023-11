Nuova ondata di spaccate a Bari: colpito un altro parrucchiere in Via Dante

BARI - Nonostante sembrasse che il periodo delle spaccate quotidiane fosse giunto al termine, la realtà ha dimostrato il contrario, riprendendo con vigore. Dopo l'atto vandalico perpetrato ieri in via Abate Gimma, oggi è stata la volta di un altro parrucchiere, questa volta ubicato in via Dante, a cadere vittima di un furto.I ladri hanno infranto la vetrina, lasciando dietro di sé solo qualche centesimo rubato, secondo quanto emerso finora dalle prime indagini. La spina nel fianco dei commercianti si fa sempre più sentire, e la richiesta di aumentare le ronde notturne si fa sempre più urgente per evitare sorprese spiacevoli come questa.La comunità locale è ora in allarme, con i commercianti che chiedono azioni concrete per contrastare questa nuova ondata di criminalità. L'episodio mette in luce la necessità di misure di sicurezza più efficaci per proteggere le attività commerciali e garantire la tranquillità dei residenti.La speranza è che le autorità locali intensifichino i controlli e adottino strategie più incisive per prevenire simili atti criminali, fornendo così una risposta concreta alle legittime preoccupazioni della comunità.