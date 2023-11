Oria, lunedì 20 novembre sarà inaugurata a Palazzo Martini la mostra 'Escaping people. Sopravvivere per continuare a vivere'

- Proseguono gli eventi post VII edizione del Festival della Comunicazione Internazionale. Il 20 novembre 2023, presso Palazzo Martini, in Piazza Domanico Albanese n°5 ad Oria, in occasione del World Children’s day - Giornata mondiale dell’infanzia e dell’adolescenza, sarà inaugurata la mostra fotografica sui migranti del Mediterraneo del fotoreporter Marcello Carrozzo, "Escaping people. Sopravvivere per continuare a vivere".