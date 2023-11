Ostuni, discarica abusiva lungo la SP 19 in zona Pilone. Giuseppe Tanzarella: 'Un vero e proprio atto delinquenziale, prevista subito la bonifica dell’area'

OSTUNI (BR) - "Circa una decina di giorni addietro" afferma il vicesindaco Tanzarella "un terreno di proprietà della Curia e gestito in locazione da una società agricola è stato oggetto di un vero e proprio atto delinquenziale, commesso da un mezzo privato di grandi dimensioni che ha pensato bene si scaricare illecitamente in tale terreno un grosso quantitativo di rifiuti". - "Circa una decina di giorni addietro" afferma il vicesindaco Tanzarella "un terreno di proprietà della Curia e gestito in locazione da una società agricola è stato oggetto di un vero e proprio atto delinquenziale, commesso da un mezzo privato di grandi dimensioni che ha pensato bene si scaricare illecitamente in tale terreno un grosso quantitativo di rifiuti".





"Sul posto sono immediatamente intervenuti gli organi preposti, polizia locale allertata dagli Uffici Comunali e dal sottoscritto" continua Tanzarella "nonché i carabinieri forestali. Mentre i primi, in brevissimo tempo, hanno attivato le procedure di contraddittorio previste dal Testo Unico Ambientale, e, in particolare, dall’art. 192 d.lgs. 152/06, al fine di giungere alla determinazione di emettere un provvedimento che ordini al proprietario il ripristino e la bonifica dell’area".

In parallelo, l’autorità inquirente ha provveduto a disporre il sequestro dell’area, in attesa degli sviluppi delle indagini mirate ad individuare gli autori dell’illecito. Inoltre, è, altresì, intervenuta la locale ASL dalla quale si è in attesa di un riscontro, che arriverà presumibilmente nei prossimi giorni, e dal quale potrebbero trarsi gli elementi per emettere un’ordinanza contingibile ed urgente ex art. 50 T.U. Enti Locali.

Nell’occasione i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, Giuseppe Bagnulo e Francesco Semerano hanno denunciato il gesto. La replica del Vicesindaco Tanzarella: "Ci tengo, perciò, a tranquillizzare i consiglieri comunali di opposizione, che bene avrebbero fatto a chiedere informazioni prima di giungere a conclusioni affrettate. Avrebbero così avuto contezza delle attività poste in essere dall’amministrazione e da tutti gli organi preposti".