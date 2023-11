Ostuni, venerdì 10 novembre 2023 l'incontro dal titolo 'Le città bianche del Mediterraneo'

- Proseguono gli eventi nella città di Ostuni: venerdì 10 novembre 2023, alle ore 17:00 presso l'Auditorium "Luigi Greco" del Liceo "Pepe-Calamo" in via Tommaso Nobile n°69, si terrà un incontro dal titolo "Le città bianche del Mediterraneo". Organizzato dal Rotary Ostuni Valle d'Itria Rosamarina, è realizzato in collaborazione con l'UniTRE, Italia Nostra - Sezione Messapia, Lu Scupariedde, Lo Scudo, il Meic e RadiOstuni, con il patrocinio del Comune di Ostuni.