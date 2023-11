Osvaldo Supino incanta ai Latin Grammy

SIVIGLIA - Orgoglio Osvaldo Supino. L’artista di Torremaggiore ha incantato tutti sul Red Carpet dei Latin Grammy a Siviglia. Il cantautore tra i più premiati e riconosciuti all’estero, premiato come “Orgoglio Pugliese nel Mondo” dalla Regione Puglia è stato tra i soli tre partecipanti Italiani ai Latin Grammy a Siviglia. Insieme a lui, a tenere in alto la bandiera Italiana solo Andrea Bocelli e Laura Pausini (premiata come person of the year).I premi, arrivati alla ventiquattresima edizione sono i più importanti in assoluta nell’industria musicale. Dei veri e propri “Oscar” dell’industria discografica che per la prima volta si sono svolti a Siviglia e che hanno ospitato star del calibro di Shakira, Maluma, Rosalia. “E’ incredibile essere qui” - ha dichiarato Osvaldo Supino a RTVE, la più importante emittente radio televisiva spagnola - “Se penso che fino all’anno scorso ero a casa a seguire la diretta, e ora invece parlo con te! E’ un bellissimo sogno, non voglio svegliarmi, posso chiederti un pizzicotto?”. Pieno dell’entusiasmo che lo contraddistingue e con tanta emozione l’artista si è raccontato alle tantissime tv e radio provenienti da tutto il mondo presenti sul carpet.Osvaldo ha poi proseguito: “Stiamo vivendo un periodo assurdo e la musica è l’unica cosa che riesce ancora a toccare le corde emotive della gente. Noi artisti abbiamo una grande responsabilità nel diffondere messaggi di empatia e inclusione. Condividere questa serata con giganti della musica, che hanno fatto delle grandi cose anche a livello umano, per me è davvero una grande ispirazione, è una grande emozione”. Come per la sua partecipazione qualche mese fa ai Premi Lo Nuestro di Miami il look di Osvaldo è stato curato dal designer Rizkianto che ha realizzato per lui un abito in oro che ha letteralmente affascinato tutta la stampa presente alla cerimonia. Poche le parole in merito alla sua vita privata e ai recenti eventi “Nella vita ci sono dei momenti no. Sono solo grato di essere qui, tutto il resto sarà da raccontare più avanti, con l’unico scopo semmai di aiutare qualcuno”. Vicende che hanno ispirato anche la pubblicazione dell’ultimo singolo e video “It takes a Fool To Remain Sane”.Ad oggi Osvaldo Supino è l’unico Italiano nominato 3 volte ai BT Digital Music Awards, Premio Unicef, Premio Mei, Celebrity Awards a Miami, Best artist ai Chicago Latino Awards, Reainassance Award ricevuto ad Amsterdam, 2 LAIFFA Awards. Un vero e proprio pioniere per gli artisti italiani indipendenti nel mondo ma che non perde mai l’amore e il legame con la sua terra e la sua famiglia. “La prima cosa che ho fatto appena ho finito il carpet? Chiamare i miei che non sapevano nulla. Mia madre continuava a ripetere “sei ai Grammy!!”, mio papà invece piangeva e mi diceva “sei bellissimo!” Per me è stata la vera felicità. Le soddisfazioni, i successi, anche quelli più grandi, non hanno senso se non puoi condividerli con chi ami”.