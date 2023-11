Paura in volo: atterraggio di emergenza per il volo Albawings AWT 229 Tirana-Bologna a Bari

BARI - Attimi di tensione sono stati vissuti dai passeggeri a bordo del volo Albawings AWT 229, diretto da Tirana a Bologna, a causa di un'importante avaria al motore che si è verificata in volo. L'incidente ha costretto l'aereo, un Boeing 737, ad effettuare un atterraggio di emergenza all'aeroporto di Bari.L'evento ha avuto luogo quando il volo si trovava a un'altitudine di circa 11.000 metri, sopra la regione del Gargano e il mare Adriatico. A quel punto, i passeggeri e l'equipaggio hanno avvertito un'improvvisa avaria al motore dell'aereo, causando momenti di apprensione a bordo.L'equipaggio ha prontamente reagito all'incidente, seguendo rigorosamente i protocolli di emergenza. Nonostante la perdita di potenza al motore, il pilota è riuscito a condurre il velivolo in sicurezza verso l'aeroporto di Bari, dove ha effettuato un atterraggio di emergenza alle 13.12 locali.Fortunatamente, nell'incidente non si sono registrati feriti tra i passeggeri o l'equipaggio. L'abilità e la prontezza dell'equipaggio sono state fondamentali nel garantire la sicurezza di tutti a bordo, anche con un solo motore in funzione.