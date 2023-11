BARI - Un grave incidente stradale ha paralizzato la Statale 96 a Modugno in direzione di Bari, coinvolgendo tre auto e un camion. La situazione si è rivelata particolarmente critica per la prima vettura coinvolta nell'incidente, a bordo della quale si trovavano due giovani ragazzi.L'incidente si è verificato nelle prime ore di oggi, causando notevoli disagi al traffico lungo la statale 96. Le circostanze esatte che hanno portato all'incidente sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.Sul luogo dell'incidente sono intervenuti prontamente i soccorritori, tra cui vigili del fuoco e paramedici, che hanno lavorato instancabilmente per assistere i feriti e liberare le persone coinvolte nelle vetture coinvolte nel tamponamento.Purtroppo, la prima vettura coinvolta nell'incidente ha subito danni significativi, e i due giovani a bordo hanno riportato ferite. Entrambi sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale San Paolo di Bari per ricevere cure mediche adeguate. La gravità delle loro ferite rimane al momento sconosciuta.Le autorità locali stanno continuando a lavorare sulla gestione del traffico e sull'indagine dell'incidente al fine di stabilire la dinamica precisa e le eventuali responsabilità.