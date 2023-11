Petruzzelli, Jaume Santonja dirige l’Orchestra e il Coro: solista d’eccezione il violinista Simon Zhu

BARI - Sabato 25 novembre alle 19.00, al Petruzzelli è in programma un concerto dell’Orchestra e del Coro Teatro, diretto da Jaume Santonja. Solista d’eccezione il violinista Simon Zhu, Premio Paganini 2023. Maestro del Coro Fabrizio Cassi.Il programma propone: di Johannes Brahms, Concerto in Re maggiore, per violino e orchestra, op. 77 e di Goffredo Petrassi, Salmo IX, in due parti, per coro misto e orchestra (1934).Nato a Tubinga, Simon Zhu ha ricevuto le prime lezioni di violino a soli 6 anni. Dato lo straordinario talento, ha iniziato a prendere lezioni da importanti professori di violino. Ha poi studiato al Mozarteum di Salisburgo, in Austria con Wonji Kim-Ozim, a Berlino con Tomasz Tomaszewski all'Istituto ‘Julius Stern’ dell'Università delle Arti. Attualmente studia con Ana Chumachenco all'Università della Musica e del Teatro di Monaco e con Ning Feng.Ha frequentato diverse masterclass tenute da Marschner, Kussmaul, Kuschnir, Munteanu, Wegrzyn, Ozim, Turban e Roczek. È titolare di borsa di studio all'Accademia Internazionale di Musica del Liechtenstein. Dal 2016 è borsista della Fondazione musicale tedesca ed è stato all'Accademia Hope Music e all'Accademia ‘Walter Stauffer’ di Cremona, dove ha avuto occasione di collaborare con Salvatore Accardo.Oltre a numerosi primi premi al concorso ‘Jugend musiziert’, ha vinto il primo premio al Concorso ‘Georg Philipp Telemann’ di Poznan, dove ha ricevuto anche il premio per la migliore interpretazione di una fantasia per violino solo di Telemann. Sono seguiti il Premio musicale dalla Fondazione Bruno Frey di Ochsenhausen, il primo premio al Concorso di Violino nel Monastero di Schöntal, il Premio ‘Reinhold Würth’, primo premio al ‘Valsesia Musica’, primo premio al ‘Zhuhai Mozart’ e ancora primo premio al Concorso di Musica da Camera di Bydgoszcz, in duo Adam Tomaszewski, secondo premio al Concorso ‘Menuhin’ di Richmond, Premio Mozart e l'EMCY Award della Comunità Europea per l’eccezionale performance al Concorso Menuhin.Recentissima è la vincita del Concorso ‘Premio Paganini’ 2023 di Genova, nonché il premio speciale per il miglior concerto di Paganini, che gli è valsa una serie di importanti impegni concertistici, incluso l’onore di esibirsi sul violino appartenuto a Paganini, il celebre “Cannone” di Guarneri del Gesù del 1743.Ha debuttato alla Filarmonica di Berlino nel 2015 e da allora si è esibito più volte da solista. È stato ospite dell'International Young Masters Violin Festival sul Lago di Costanza ed è borsista del Menuhin Festival & Academy. Ha tenuto concerti in Germania, Inghilterra, Francia, Belgio, Polonia, Romania, Svizzera, Liechtenstein, Corea e Cina e si è esibito con celebri Orchestre, tra cui l’Accademia di St. Martin in the Fields, la Sinfonica di Berlino e i Solisti della Camera di Salisburgo.Dal 2020 sino alla fine del 2023, si esibisce su di uno strumento Montagnana, generosamente fornito dalla Florian Leonhard Fellowship, mentre dalla Stagione in corso suona un violino di Zosimo Bergonzi di Cremona del 1760 circa. Lo strumento è un generoso prestito della Stretton Society.Jaume Santonja è il fondatore del collettivo musicale AbbatiaViva che cerca di esplorare nuovi modi di presentare e apprezzare la musica. Attraverso questo progetto ha dimostrato impegno e passione per la promozione della musica e il desiderio di raggiungere un nuovo pubblico.In termini di formazione accademica, Santonja ha conseguito un Master in direzione d’orchestra al Conservatorio Reale di Anversa, in Belgio, dove ha beneficiato della guida di docenti di eccellenza. Ha conseguito un Master in Musica in Percussioni al Conservatorio di Amsterdam, dove ha affinato le sue abilità come percussionista e acquisito un solido background musicale. In precedenza, ha conseguito il Diploma Superiore in Percussioni all’ ESMuC (Escola Superior de Música de Catalunya) a Barcellona.Già direttore associato della Euskadiko Orkestra – Orchestra Sinfonica Nazionale Basca – è ospite fisso delle principali orchestre del suo Paese natìo, la Spagna: Orquesta y Coro Nacionales de España – OCNE, Orquestra de la Comunitat Valenciana – OCV, Orquesta Sinfónica de Tenerife – OST , Real Filharmonía de Galicia – RFG, Orquesta Sinfónica de Bilbao – BOS, Orquesta de Extremadura – OEX, Oviedo Filarmonica – OFil.Ex direttore assistente dell’Orchestra Sinfonica della Città di Birmingham nel Regno Unito, Santonja dirige anche la BBC National Orchestra of Wales, l’Orchestra Sinfonica di Anversa, la Stavanger Symphony, la Royal Northern Sinfonia, la Phion Orkest, la Philharmonie Zuidnederland, la Filarmonica di Belgrado.Nel giugno 2020 è stato selezionato tra i quattro giovani direttori d’orchestra più promettenti per partecipare alle esclusive masterclass con Iván Fisher e la Royal Concertgebouw Orchestra di Amsterdam.Nella stagione precedente ha debuttato con l'Orchestra della Fondazione Arena di Verona, l'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna e la Norrlandsoperan di Umeå (Svezia). I biglietti sono in vendita al Botteghino del Teatro Petruzzelli e su www.vivaticket.it.Il Botteghino del Petruzzelli è aperto dal martedì al sabato dalle 11.00 alle 19.00 e la domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.00.Informazioni: 0809752810.