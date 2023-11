Regione Puglia e Terna: firmato un protocollo d’intesa per monitorare le richieste di connessione alla rete di impianti rinnovabili

BARI - La Regione Puglia e Terna, società che gestisce la Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale guidata da Giuseppina Di Foggia, hanno firmato un Protocollo d’Intesa per definire le modalità operative di una collaborazione finalizzata a migliorare la programmazione e la localizzazione di nuove infrastrutture elettriche nel territorio, nonché pianificare in maniera coordinata lo sviluppo delle opere necessarie al raggiungimento degli obiettivi ambientali ed energetici indicati nel Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) e nella fase di Concertazione.In particolare, sarà possibile monitorare le richieste di connessione alla rete di impianti rinnovabili, attraverso la condivisione di informazioni e dati.In base ai termini dell’accordo – della durata di cinque anni – sarà istituita una Cabina di Regia per affrontare temi e argomenti specifici e saranno istituiti Tavoli Tecnici per regolare le attività di scambio dati, concertazione, gestione delle esigenze territoriali e semplificazione normativa. Grazie a una nuova piattaforma digitale, che rappresenterà un canale privilegiato per lo scambio di informazioni con Istituzioni come Regioni, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), Terna digitalizzerà la comunicazione tra enti riguardo lo stato degli impianti di produzione da fonti rinnovabili e l’iter delle richieste di connessione alla rete di trasmissione elettrica nazionale, riducendone di molto i tempi amministrativi.La Regione Puglia e Terna si impegnano a promuovere qualsiasi forma di confronto e di progettazione partecipata con le amministrazioni locali, gli stakeholder e la popolazione al fine di condividere le scelte localizzative degli interventi strutturali, velocizzare i tempi di realizzazione delle opere previste, garantire al territorio una rete elettrica ancora più efficiente e sostenibile e, allo stesso tempo, valorizzare il patrimonio ambientale e culturale.Tra i principali interventi previsti in Puglia, infatti, Terna ha inserito nel Piano di Sviluppo 2023 - 2032 la realizzazione di una nuova Stazione Elettrica e le relative connessioni alla rete elettrica nazionale a Torremaggiore, in provincia di Foggia, e il raddoppio del collegamento sottomarino tra Italia e Grecia. Nell’arco temporale del Piano, la società investirà in Puglia oltre 1,9 miliardi di euro, valore che pone la Regione al secondo posto tra quelle con maggiori investimenti.“Attualizzando un vecchio protocollo sottoscritto con Terna nel 2008 – ha dichiarato Alessandro Delli Noci, Assessore allo Sviluppo economico – siamo giunti ad una nuova convenzione finalizzata ad avviare una collaborazione per lo scambio di conoscenze e di dati di reciproco interesse, utili a perseguire lo sviluppo delle infrastrutture elettriche in linea con le esigenze del territorio e con gli obiettivi di pianificazione energetica. Monitorare la normativa europea, identificare e valutare iniziative volte alla promozione dello sviluppo sostenibile sono obiettivi alla base di questo protocollo, per cui ringrazio Terna”.“La firma di questo importante protocollo rappresenta per Terna un’ulteriore conferma del clima di stretta collaborazione con la Regione Puglia per perseguire insieme gli obiettivi della transizione energetica e dell’importanza che il dialogo con il territorio, la sostenibilità delle opere e l’attenzione per l’ambiente e le comunità locali rivestono per la nostra azienda”, ha dichiarato Enrico Maria Carlini Responsabile Pianificazione del Sistema Elettrico e Autorizzazioni.