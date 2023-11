Piano festival San Nicola, 16 concerti nella chiesa di Santo Spirito

BARI - Dopo l’esordio dello scorso fine settimana con i primi due concerti, prende il via la manifestazione PIANO FESTIVAL SAN NICOLA 2023, organizzata dall’EurOrchestra da Camera di Bari, nella Chiesa dello Spirito Santo, a Santo Spirito, con il patrocinio del Municipio V, del Comune di Bari e della Regione Puglia.Il programma (11 novembre - 17 dicembre) prevede due rassegne parallele, “I doppi concerti del sabato” e “I concerti della domenica”: il doppio appuntamento del sabato, alle ore 11 e alle 19, sarà dedicato al pianoforte solistico, o “di accompagnamento”, o al duo pianistico a quattro mani, con lo stesso interprete, o più interpreti, che si cimenteranno con repertori diversi nella stessa giornata; la domenica, invece, ogni quindici giorni, nella stessa chiesa, si esibiranno i protagonisti della rassegna “I concerti della domenica”, in un unico appuntamento alle ore 19.“Un percorso di avvicinamento al mondo della musica e della cultura cominciato sin dal principio di questo mandato - ha dichiarato Vincenzo Brandi, presidente del Municipio V -. Attraverso il Patto di collaborazione che il Municipio sta siglando con tutte le associazioni e i soggetti interessati a promuovere eventi e iniziative nei quartieri, come nel caso di EurOrchestra, abbiamo costruito una sinergia sul territorio per attivare un cartellone di eventi di grande qualità, che auspichiamo coinvolga tutti i cittadini. Molte sono le iniziative in cantiere che vedono le istituzioni e le associazioni lavorare insieme. Desidero, quindi, ringraziare il direttore del Municipio Nicola Ferrara e tutto lo staff amministrativo nonché il Consiglio municipale per aver condiviso insieme a me questi obiettivi e aver lavorato per raggiungerli".“Sarà una bella sfida per gli artisti e per il pubblico - affermano i direttori artistici del festival, Francesco Lentini e Angela Montemurro -, chiamati a vivere l’evento concertistico come una esperienza immersiva e totalizzante che non si esaurisce in sé ma rimanda a un nuovo incontro a breve distanza di tempo. Ognuno potrà così misurare le proprie reazioni: sia l’interprete, che rifletterà sulla propria capacità di donare emozioni, sia il pubblico, che misurerà la propria capacità di assumere e far sue quelle emozioni provate negli ascolti “ravvicinati”.Di seguito il programma completo dei prossimi concerti:· sabato 18 novembre, ore 11 e 19: “Danzando in piano duo” con le pianiste Annamaria Fortunato e Rebecca Ventrella· sabato 25 novembre, ore 11 e 19: “Ho un piano intorno all’Opera” con il soprano Antonia Giove e la pianista Cinzia Maurantonio· sabato 2 dicembre, ore 11: “Viaggio lirico col pianoforte accanto” con le voci di Maria Colella, Lucrezia De Pascale, Raffaele Gargano, Lucrezia Marra· sabato 2 dicembre, ore 19: “Viaggio lirico col pianoforte accanto” con le voci di Lucia Albisinni, Anna Chiara Di Chio, Anna Ebel, Nicolò Tanzella; al pianoforte Angela Trentadue· sabato 9 dicembre, ore 11 e 19: “Tre secoli di Musica per tastiera, da Rameau a Ginastera” col giovane pianista Vito Saulle· sabato 16 dicembre, ore 11 e 19: ”Voci e strumenti sulla via della seta” con il soprano Wang Linrui, il tenore Ghao Shengjie, il baritono Liu Mighai, e i pianisti Zhou Lijizi e Liu Minghao.· domenica 19 novembre, spettacolo scritto e recitato da Michele De Candia “Centoquarantuno, ovvero l’ultmo inganno mozartiano”, per voce narrante e pianoforte a quattro mani, con il duo pianistico Michele De Candia - Vito Cofano· domenica 3 dicembre, “Memorial Antonio Molinini”, in cui il pianista Vitantonio Caroli eseguirà gli Studi per Pianoforte del compianto Antonio Molinini, compositore e pianista coratino, docente del Conservatorio di Bari prematuramente scomparso· domenica 17 dicembre, il pianista Domenico Balducci nel concerto “Piano Solo-Fo(utir Morricone” eseguirà musiche di Morricone tratte da quattro film di successo.L’ultimo appuntamento del cartellone si terrà il 31 dicembre, alle ore 11, con un matinèe dell’EurOrchestra diretta da Francesco Lentini, dal titolo “Concerto di San Silvestro: Gli Auguri in Musica con l’Orchestra”.