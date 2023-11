Terlizzi, celebrata la Giornata mondiale della gentilezza

TERLIZZI - In occasione della giornata mondiale "Costruiamo Gentilezza", lunedì 13 novembre, nella città di Terlizzi alla presenza del sindaco, Michelangelo De Chirico, con il patrocinio dell’Assessore alla cultura, Daniela Zappatore, e in collaborazione dell’Accademia di Belle arti di Bari, sono state inaugurate tre panchine realizzate dai talentuosi studenti della cattedra di Illustrazione Scientifica dell'Accademia barese, Roberta Gioia, Alessia Convertino, Gaia Aloisio, Emanuela Carbonara, Dario Battista, Vanessa Ciaula.L'evento inaugurale ha visto la partecipazione di numerose scuole e studenti, accompagnati dagli insegnanti, che hanno impreziosito la giornata con letture a tema. La lodevole iniziativa ha avuto come obiettivo quello di divulgare l’educazione al rispetto e alla gentilezza, la buona pratica come stile di vita per vivere in un mondo migliore e sensibilizzare, con piccoli gesti e con l’uso di parole sensibili, i cittadini alla cura nei confronti dell’ambiente, della cosa pubblica e delle diversità umane per culture, etnie e religioni.Le “tre panchine gentili”, realizzate nei giardini Falcone Borsellino e in Viale Roma della cittadina, racchiudono immagini e simboli della gentilezza, tra cui il viola sintesi del rosso, colore del cuore e del blu colore della mente. E’ stato tangibile l’impegno a promuovere e praticare la “gentilezza”anche attraverso il contributo di tre sponsor Officina Rutigliani, pasticceria il Cibo degli Dei e Abbigliamento Patrizia Glamur.