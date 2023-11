Pizze da tutto il mondo a Paestum, ecco i vincitori

PAESTUM (SA). “E’ stata un’emozione unica poter giudicare le pizze dei concorrenti provenienti da ogni angolo del mondo”. Lo chef pugliese Luca Sabetta torna da Paestum soddisfatto dell’esperienza appena vissuta al Campionato Mondiale di Pizza doc (giunto alla nona edizione) in qualità di componente della giuria con Luciano Pignataro, Errico Porzio, Antonella Amodio (presidente), oltre a chef food, blogger e pizzaioli, fra cui Alfonso del Forno, Fabiola Pulieri e Rasim Hamzi. Meglio conosciuto come “l’artigiano delle uova”, 2 volte premiato con le 5 stelle per la cucina italiana nel mondo, 2 forchette Gambero Rosso e il Big Gourmand, lunghi soggiorni in Giappone e negli USA che gli hanno consentito di arricchire le sue conoscenze.Ora riprende il suo apprezzato lavoro di chef stellato a Galatina (Lecce), in due ristoranti molto frequentati: Spranto e Anima e Cuore.E sì che il contesto era ai massimi livelli: in Campania c’erano più di 500 concorrenti in gara provenienti da oltre 30 Paesi di tutti i Continenti, fra cui Argentina, Brasile, Perù, Centro America, Emirati Arabi, Algeria e soprattutto Europa e da ogni Regione d'Italia. Organizzato dall'Accademia Nazionale Pizza doc presieduta da Antonio Giaccoli, la manifestazione si è tenuta negli spazi del NEXT – Nuova Esposizione ex Tabacchificio, a Capaccio – Paestum.“E’ stata – aggiunge Luca – l’edizione dei record: un numero enorme di partecipanti, per le aziende in Expò e soprattutto per i visitatori”.Ma sicuramente anche per il parterre: ospiti d’onore della kermesse infatti sono state personalità di spicco dell’universo food e pizza, come i docenti della Accademia Angioletto Tramontano, Raffaele Bonetta, Errico Porzio, Fabio Di Giovanni, Antonio Fiorillo, Gianluca Rea, Armando Scalella, Alessandro Della Monica, Marco Iovine, Carlo Fiamma, Pino Coletti.E poteva essere altrimenti se la pizza è stata declinata in mille modi?Ed ecco i nomi che saranno iscritti all’albo d’oro: Campione Nazionale Pizza doc 2023 – Pizza doc in the World è Stefano De Martino.Le categorie: “Miglior pizzaiolo italiano nel Mondo” , Diego Palladino; “Miglior Pizzaiola doc 2023” , Vanessa Savi. Pizza Classica: primo posto per Nicola Grimaldi, secondo Vincenzo Elcino, terzo posto per Emanuele Balbi; Pizza Margherita doc, primo posto Pasquale Damiano, secondo Diego Palladino, terzo Gabriele Ferrarese; Pizza Contemporanea, primo ancora Stefano De Martino, secondo ex aequo Wojciech Madys e Salvatore Palazzolo, terzo posto per Giuseppe Ciaburri; Pizza a Ruota di Carro, primo Gerardo Esposito, secondo Giuseppe Avallone, terzo Pasquale Damiano; Pizza in Teglia, ex aequo Cosimo Chiodi e Paolo Valles, secondo Angelo Astorino, terzo Fabio Strazzella; Pizza in Pala, vince Gabriele Ferrarese, secondo Tony Scalioti, terzo Rocco Armandi; Pinsa Romana, vince Giuseppe Avallone, secondo Ciro Miccoli, terzo Fabio Strazzella; Pizza senza Glutine, vince Christian Florin Manolache, seconda Samantha Eliano, terzo Alessandro Di Mauro; Pizza Fritta, primo posto per Davide Carrozzo Davide, secondo Domenico Giudice, terzo Ciro De Cicco Ciro; Fritti, primo posto per Simona Taglienti, seconda Lina Cannavale, terzo Davide Carrozzo; Pizza Gourmet, vince Pasquale Damiano, secondo Giuseppe D’Alessandro, terzo posto per Davide Di Giorgio; Pizza del Cilento, vince Ivan Moretti, secondo ex aequo Armando Lerro e Pioarmando Russo, terzo Roberto Tarallo; Pizza in Team, primo posto per Team Calabria DOC (Simone Colloca, Ivan Forte, Rocco Borzumì, Giuseppe Piccolo e Alessandro Cardone); secondo Team La Longobarda (Gabriele Ferrarese, Fabio Strazzella, Ciro Miccoli, Davide Carrozza, Vincenzo Viccari); terzo posto Team Calabria Visone (Antonio Mazza, Francesco Cardone, Anselmo Pilato, Rocco Ierici e Domenico Longo); Pizza a due, vince Michela Carbone, secondo Tommaso Mozzillo, terzo Pietro Musto; Pizza DOC Lovers, vince Marco Murabito, secondo posto per Emanuele Tarantino, terzo Maurizio De Nigris; Pizza più larga, primo posto per Giovanni Passidomo, secondo Giuseppe Avallone, terzo Fabio Strazzella; Pizza più veloce, vince Fabio Stabile, secondo Emanuele Diego Bergamo, terzo Gianluca Montemurro.Arrivederci al 2024!