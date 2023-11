Prosegue domenica e lunedì il 'Bari Brasil Film Fest 2023'

BARI - Seconda giornata con un doppio appuntamento, domani domenica 26 novembre, per il “Bari Brasil Film Fest”, organizzato dall’associazione culturale Abaporu, con la direzione artistica di Vanessa Mastrocessario Silva.Il programma prevede infatti, la mattina alle 10.30 al Multicinema Galleria, la proiezione del documentario musicale “Clara Estrela” di Susanna Lira e Rodrigo Alzuguir e il pomeriggio, alle 17.00 nello Spazio Amaltea (via Nicolai 12), lo spettacolo per i più piccoli “Il mondo dei bambini” dell’attore brasiliano Felipe Silva (ingresso gratuito, prenotazioni al 340.577.69.19).Unica mostra cinematografica di film brasiliani (in lingua originale con sottotitoli in italiano) del Sud Italia, realizzato in collaborazione con il festival Agenda Brasil di Milano e con il Festival du Cinéma Brèsilien de Paris, il Bari Brasil Film Fest torna per la sua quinta edizione, dopo un pausa causata dalla pandemia.Dedicato a Clara Nunes, cantante attiva fra gli anni Sessanta e l’inizio degli Ottanta, che bene rappresenta quel miscuglio meticcio e sincretico peculiare della cultura brasiliana, “Clara Estrela” è un documentario frutto di un lunghissimo lavoro di ricerca e archiviazione. Attraverso interviste nei vari programmi di TV e radio, il film racconta in prima persona la traiettoria della cantante che ha conquistato il Brasile e non solo, rappresentando in qualche modo una forma di riscatto in un’epoca in cui non era ancora immaginabile in Sudamerica che una donna scalasse le classifiche musicali, imponendosi come una “stella”.Il film sarà introdotto da Monica Paes e dopo la proiezione sarà offerto un aperitivo curato da Ana Estrela.Cambiando registro e nel segno dell’impegno e della ricostruzione storica, il festival prosegue, lunedì 27 novembre alle 20.45, con la proiezione di “Independencia 100 por 100” di Daniel Camargo, documentario sulla Rio de Janeiro degli anni ’20 del secolo scorso che, reduce dalla pandemia di influenza spagnola, nel 1922 ospita l’Esposizione Internazionale in occasione del Centenario dell’Indipendenza, uno dei più grandi eventi internazionali mai realizzati in Brasile. Il film sarà presentato dallo scrittore e sociologo Leonardo Palmisano. Dopo la proiezione incontro con il regista Daniel Camargo.Martedì 28 novembre, sempre alle 20.45, il pubblico del Multicinema Galleria potrà apprezzare il film “Noites Alienigenas” di Sérgio de Carvalho. Liberamente ispirato al romanzo Alien Nights di Sérgio de Carvalho, "Alien Nights" presenta un'Amazzonia urbana, dove l'ancestralità dei popoli tradizionali resiste a una contemporaneità che sembra negare la foresta. A presentarlo il giornalista de “La Gazzetta del Mezzogiorno” Livio Costarella.Infine con la commedia drammatica “Marte 1” Gabriel Martins il festival si conclude mercoledì 29 novembre. Film pluripremiato in diversi festival brasiliani e internazionali come Festival di Gramado, Outfest Los Angeles, Mostra Fire, Barcellona, Black star Film Festival, San Francisco International Festival, “Marte 1” ha per protagonista un giovane di classe medio-bassa sogna alle prese con il sogno di diventare astrofisico e di unirsi a una missione sul pianeta Marte. Il film sarà presentato dalla giornalista di “Repubblica-Bari” Francesca Savino.Il Bari Brasil Film Fest è un’iniziativa di Regione Puglia, Apulia Film Commission e ARET PugliaPromozione, realizzata nell’ambito di APULIA CINEFESTIVAL NETWORK 2023-2025, a valere su risorse del POR Puglia 2014/2020 - Asse VI - Azione 6.8 - intervento “Promuovere la Puglia del Cinema 2023”.