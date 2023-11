Barletta, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: la lezione dei carabinieri a scuola

L’iniziativa ha consentito ai ragazzi di confrontarsi anche sulle più recenti forme di violenza come il cyberbullismo, il revenge porn, l’hate speech e il body shaming, che producono effetti deleteri sull’altro, problemi e disagi. Ma gli alunni hanno anche potuto approfondire il contesto normativo di riferimento, quale il Codice Rosso.



“Sono argomenti sui quali occorre tenere sempre la guardia alta, in un contesto di grande apprensione anche per le nuove forme di aggregazione sociale, sempre più incentrate sui social media e nei luoghi virtuali”, fanno sapere in una nota i Carabinieri di Barletta, che intendono proseguire questa preziosa collaborazione con le scuole per formare, educare e tutelare le nuove generazioni sui rischi che possono trovarsi a correre.

BARLETTA - Si è tenuta ieri presso la succursale del liceo “A. Casardi” di Barletta l’incontro tra i Carabinieri e gli studenti, svoltosi in occasione delle celebrazioni del “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”.“Ogni giorno ci confrontiamo con donne vittime di violenze, che si affidano a noi, chiedendoci aiuto, ascolto, nella consapevolezza di poter uscire dalla prigione in cui si trovano, fatta troppo spesso di botte, minacce, e insulti. Non abbiate timore continuate ad affidarvi a noi, aiutateci ad aiutarVi”. Sono queste le parole con cui i Carabinieri di Barletta hanno voluto aprire la “lezione di legalità” presso la succursale del Liceo A. Casardi, alla presenza di alcune classi, composte per la grande maggioranza da ragazze.Un incontro informale, una “chiacchierata” in cui l’Arma e i ragazzi hanno avuto modo di affrontare il tema della violenza di genere, attraverso esempi concreti e vissuti in prima persona dal personale delle Forze dell’Ordine.