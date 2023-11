Rai 3, la tragedia di Giulia Cecchettin ad 'Avanti Popolo'

ROMA - La tragedia di Giulia Cecchettin, a pochi giorni dalla Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, è il tema in primo piano ad “Avanti Popolo”, in onda martedì 21 novembre alle 21.20 su Rai 3 e condotto da Nunzia De Girolamo. Ci sarà anche la testimonianza di Filomena Lamberti, una delle prime vittime sfregiate con l’acido solforico dal marito. Intervista anche al Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida. Un’ampia pagina sarà poi dedicata alla carne coltivata, all’indomani dell’approvazione alla Camera del disegno di legge che ne vieta la produzione e commercializzazione in Italia. Inoltre, un approfondimento sull’evasione fiscale.

Fatti e argomenti che saranno dibattuti insieme al popolo-pubblico in studio e numerosi ospiti tra cui: la psicoterapeuta Stefania Andreoli, il direttore de l’Identità Tommaso Cerno, la giornalista Tiziana Ferrario, il giornalista e conduttore radiofonico e televisivo Tommaso Labate, lo chef Giorgio Locatelli, il docente di Diritto Tributario Raffaello Lupi, l’onorevole Riccardo Magi, il presidente di Coldiretti Ettore Prandini, il giornalista Antonello Piroso, il senatore Massimiliano Romeo, il giornalista e conduttore Federico Ruffo, il condirettore di Libero Pietro Senaldi e il senatore Stefano Patuanelli.

A fare da contrappunto al confronto in studio, i servizi filmati e collegamenti in diretta di giornalisti inviati in tutta Italia, attraverso i quali si cercherà di analizzare e sviscerare le questioni trattate, insieme a materiali presenti sul web e sui social, strumenti attraverso i quali anche il pubblico da casa sarà invitato ad esprimersi attraverso il profilo Instagram @avantipopolorai, l’indirizzo e-mail avantipopolo@rai.it e il numero whatsapp 351. 2945239.