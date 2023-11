Salvataggio all'alba a Molfetta: giovane in pericolo in mare, interviene guardia giurata

MOLFETTA - Un giovane di 20 anni è stato protagonista di un drammatico episodio questa mattina all'alba a Molfetta, quando si è trovato in pericolo nelle acque del mare. La sua vita è stata salvata grazie all'azione tempestiva di una guardia giurata, richiamata dalle urla disperate del ragazzo che si trovava a circa 100 metri dalla costa.L'incidente ha avuto luogo alle 5 del mattino, e sul posto sono intervenuti immediatamente la Guardia Costiera e il servizio sanitario 118. Il giovane è stato trovato in uno stato di ipotermia, evidenziando i rischi a cui era stato esposto in mare aperto.L'intervento coordinato delle autorità ha permesso di recuperare il giovane, portandolo in salvo e fornendo tempestivamente le cure mediche necessarie.