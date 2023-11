Us Lecce, sei calciatori convocati nelle Nazionali

L’ attaccante Nikola Krstovic giocherà nel Montenegro le partite del 16 novembre in casa con la Lituania e del 19 a Budapest con l’ Ungheria. Il difensore Marin Pongracic è stato convocato nella Croazia per i match del 18 novembre in trasferta con la Lettonia e del 21 in casa con l’ Armenia. E tre per gli incontri validi per le qualificazioni ai Mondiali del 2026.





Il centrocampista Hamza Rafia è stato chiamato nella Tunisia per le gare del 17 novembre in casa con Sao Tome e del 21 fuori casa con il Malawi. La punta Lameck Banda sarà a disposizione dello Zambia per le partite in casa col Congo del 17 novembre e in trasferta con il Niger del 21. Il difensore Ahmed Touba è stato convocato nell’ Algeria per i match del 16 novembre in casa con la Somalia e del 19 in trasferta con il Mozambico.

Sei calciatori del Lecce sono stati convocati nelle Nazionali, di questi tre per le partite valide per le qualificazioni agli Europei del 2024. Il centrocampista Ylber Ramadani sarà a disposizione dell’ Albania per le gare del 17 novembre in trasferta con la Moldavia e del 20 a Tirana con le Isole Far Oer.