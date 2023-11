San Cesario di Lecce, domenica 26 novembre Astràgali Teatro ospita il Teatro delle Forche con 'MeravigliosaMente'

SAN CESARIO DI LECCE (LE) - Domenica 26 novembre alle 17.30 (Ingresso € 3. Si consiglia la prenotazione: 3892105991), presso la Distilleria De Giorgi a San Cesario di Lecce, Astràgali Teatro, all’interno della rassegna: "Per un teatro delle Ragazze e dei Ragazzi" ospita il Teatro delle Forche con "MeravigliosaMente", uno spettacolo sull’amicizia e sui numeri. - Domenica 26 novembre alle 17.30 (Ingresso € 3. Si consiglia la prenotazione: 3892105991), presso la Distilleria De Giorgi a San Cesario di Lecce, Astràgali Teatro, all’interno della rassegna: "Per un teatro delle Ragazze e dei Ragazzi" ospita il Teatro delle Forche con "MeravigliosaMente", uno spettacolo sull’amicizia e sui numeri.





Gli interpreti sono Vito latorre, Giancarlo Luce, Ermelinda Nasuto; la regia è di Giancarlo Luce; i costumi e le scene di Mariella Putignano. Gli oggetti di scena di Cinzia De Nisco e le foto di Martino Marzella.

L’idea di proporre uno spettacolo sulla matematica nasce dalla domanda: "Come sarebbe la vita senza la matematica?" Tutto si basa sui numeri, anche le cose più semplici. Per non parlare delle emozioni e dei sentimenti che potremmo definirli variabili ed equazioni e che come la matematica richiedono creatività ed immaginazione. Il testo parte dal racconto di Malba Tahan: "L’uomo che sapeva contare" e da altri autori/autrici che hanno contribuito a fare di questa idea uno spettacolo, in forma di narrazione che diverte e che porta lo spettatore/ spettatrice a riflettere su quei sentimenti e valori che ci conducono alla ricerca dell’infinito.

Il Teatro delle Forche nasce a Massafra, un paese in provincia di Taranto nel 1994. All’origine della costituzione del sodalizio la volontà di offrire al territorio il proprio impegno artistico per la creazione di spettacoli e di interventi sociali e culturali capaci di incidere nel tessuto sociale della città con lo strumento dell’arte e del teatro. La compagnia è diretta da Giancarlo Luce e si avvale del contributo di artisti come Ettore Toscano, Carlo Formigoni e Bruno Stori.

La rassegna "Per un teatro delle Ragazze e di Ragazzi" si svolge nell’ambito del Progetto "Teatri a sud" sostenuto dal MIC (D.M. 27 luglio 2017 Art. 13 comma 3) e della Regione Puglia, in collaborazione con il Comune di San Cesario di Lecce.