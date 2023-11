Scoperta inaspettata a Foggia: 44 Auto Rubate ritrovate nel Torrente Salsola

FOGGIA - La Polizia Locale di Foggia ha fatto una scoperta significativa nell'ambito delle attività di collaborazione con il servizio ambiente del Comune di Foggia e il Consorzio di Bonifica della Capitanata. Nell'alveo del torrente Salsola, precisamente in località Borgo La Rocca, sono state rinvenute le carcasse di ben 44 auto rubate.L'operazione di scoperta è stata frutto di una sinergia tra le forze di polizia e gli enti locali preposti alla tutela dell'ambiente e al controllo del territorio. La collaborazione tra la Polizia Locale, il servizio ambiente del Comune di Foggia e il Consorzio di Bonifica della Capitanata ha permesso di individuare questo deposito illecito di veicoli rubati, gettati nell'alveo del torrente.La rimozione delle 44 auto è stata avviata tempestivamente, sottolineando l'importanza di liberare l'area da tali manufatti illegali. Questo rinvenimento mette in luce la necessità di intensificare la vigilanza e le attività di controllo per contrastare il fenomeno dei furti di auto e la successiva eliminazione illecita dei veicoli rubati.Le autorità competenti stanno ora lavorando per identificare i responsabili di questo illecito, e l'indagine è volta a far luce su come queste auto siano giunte nell'alveo del torrente Salsola.