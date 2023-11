Carnevale di Putignano, porte aperte alle idee

PUTIGNANO - “Il Carnevale di Putignano è da sempre una grande festa che coinvolge istituzioni, associazioni e attività commerciali e artigianali, – sottolinea Carmela Curci, Presidente della Fondazione Carnevale di Putignano – per questo abbiamo deciso di utilizzare uno strumento ufficiale come un avviso pubblico per la raccolta delle proposte”.“Le buone idee sono sempre le benvenute, – aggiunge Gianluca Ignazzi, Direttore Organizzativo del Carnevale di Putignano – l’ampio programma del Carnevale di Putignano anche per la sua 630^ edizione darà spazio alle collaborazioni che raccoglieremo attraverso uno strumento che chiarisce da subito obiettivi, disponibilità e tempi. Il tutto per ottimizzare l’organizzazione e così facendo far crescere ancora di più un evento che è ormai di portata nazionale”.L’avviso pubblico per “la candidatura di idee progettuali per l’edizione del Carnevale 2024” è stato approvato dal CDA della Fondazione ed è da oggi visibile sulla pagina ufficiale dell’ente; gli sarà garantita ampia visibilità anche su stampa e affissioni in modo che ogni realtà associativa o privata interessata a collaborare per il Carnevale 2024 possa farsi avanti, in modo chiaro e trasparente.Avviso pubblico - Idee per il Carnevale 2024L’avviso pubblico chiarisce che è intenzione della Fondazione Carnevale di Putignano la realizzazione di un programma culturale coinvolgendo istituzioni, associazioni ed attività commerciali e artigianali, per favorire lo sviluppo di maestranze e professionalità legate al mondo dello spettacolo, dell’arte, dell’enogastronomia e dell’artigianato. Inoltre, la Fondazione intende promuovere un’offerta turistica per attrarre sul territorio importanti ricadute economiche, promuovere il territorio comunale con le sue bellezze paesaggistiche e architettoniche e promuovere i suoi prodotti enogastronomici, a partire dalla “farinella”, in questa edizione del Carnevale protagonista del tema “Farinelite N630” con il suo viaggio nel tempo. Particolare attenzione è data, inoltre, alla salvaguardia della storia e delle tradizioni carnascialesche locali.Le idee progettuali per la 630^ edizione del Carnevale di Putignano dovranno quindi orientarsi su questi obiettivi strategici: dalla valorizzazione dell’arte della cartapesta alla promozione della tradizione enogastronomica, con un occhio particolare alla “farinella”, e poi attività culturali teatrali e musicali, iniziative dedicate alle tradizioni del luogo e l’organizzazione di attività o progetti che possano rendere i giovani, come anche gli anziani, parte attiva della promozione turistico-culturale legata al carnevale.Partecipazione e informazioni: Le domande per partecipare, rigorosamente redatte sul modello di domanda allegato all’avviso, dovranno essere trasmesse a mezzo PEC all’indirizzo fondazionecp@peclegalmail.it entro le ore 12.00 di lunedì 11dicembre.Per partecipare ai bandi e ottenere ulteriori informazioni visitare la sezione Bandi del sito ufficiale del Carnevale di Putignano all'indirizzo www.carnevalediputignano.it