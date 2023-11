Scoperto evasore fiscale nel commercio di rottami a Lucera: oltre 500mila euro non dichiarati

LUCERA - Un imprenditore operante nel settore del commercio all'ingrosso di rottami a Lucera si trova ora nei guai con la Guardia di Finanza, che ha rivelato, dopo approfondite indagini, una serie di movimentazioni finanziarie non dichiarate. Il titolare della società è accusato di non aver presentato alcuna dichiarazione dei redditi, nascondendo al Fisco un ammontare superiore ai 500mila euro di ricavi.Le Fiamme Gialle della Tenenza di Lucera hanno individuato l'evasione fiscale attraverso analisi di rischio mirate, consultazione delle banche dati del Corpo e informazioni raccolte durante le attività di controllo sul territorio. L'ispezione successiva presso l'azienda e l'analisi dettagliata dei documenti contabili ed extracontabili hanno rivelato che la società operava con distinte partite Iva, omettendo di contabilizzare e dichiarare oltre mezzo milione di euro nel periodo compreso tra il 2020 e il 2023.Il titolare della società dovrà ora affrontare le conseguenze legali di questa omissione fiscale, mentre le autorità stanno valutando le azioni da intraprendere per recuperare le tasse evase. La scoperta sottolinea l'importanza delle attività di controllo e delle indagini della Guardia di Finanza nel garantire la legalità e l'equità nel settore commerciale.