Serie A: il Lecce ha segnato 15 reti in 13 partite

- In Serie A, il Lecce ha segnato in 13 partite, 15 reti con 10 calciatori diversi. L’attaccante montenegrino Nikola Krstovic è il giocatore che ha realizzato più gol, 4, seguono la punta svedese Pontus Almqvist e il centravanti francese Remi Oudin con 2 reti, il centrocampista tunisino Hamza Rafia, il regista brasiliano Gabriel Strefezza, l’attaccante Roberto Piccoli, l’ ala zambiana Lameck Banda, l’attaccante Nicola Sansone, il trequartista spagnolo Joan Gonzalez e l’esterno Federico Di Francesco con 1 gol. Quest’ ultimo, però, è stato ceduto al Palermo in Serie B ad agosto. Numeri positivi che danno buone speranze ai salentini per raggiungere presto la salvezza.