Serena Schintu, 'Un altro spettacolo' è il nuovo singolo

Nei principali store digitali “Un altro spettacolo”, il nuovo singolo di Serena Schintu, un brano che parla della realtà della vita vissuta ed allo stesso tempo dello spettacolo, di quelle emozioni uniche che l’artista sarda intende trasmettere ogni volta che canta.

-E’ una canzone che segna un cambiamento nel mio percorso artistico, il brano inizia lentamente per poi esplodere, un po’come succede quando il pubblico aspetta che il cantante salga sul palco e inizi il concerto. Prima un leggero brusio di sottofondo, l’attesa che piano piano cresce per poi raggiungere il massimo della carica proprio in quel momento. L’uso del condizionale all’interno della canzone rispecchia quelle che sono le mie aspettative e prospettive future-

Il videoclip, girato a Roma, rappresenta da una parte lo spettacolo: il canto, i concerti, i viaggi che portano l’artista ad incrociare gli sguardi di migliaia di persone, con l’obbiettivo di regalare emozioni ogni volta che sale sopra un palco, dall’altra la vita di tutti i giorni alla quale Serena ritorna. La magia della musica comunque è costante e si rinnova ogni volta, dando vita ad “un altro spettacolo”.

Serena Schintu è una cantautrice di origine sarda. Inizia a muovere i suoi primi passi nel mondo della musica fin da piccola con esibizioni e serate di musica live nei locali e nei teatri. Perfeziona la sua arte studiando canto. La sua produzione musicale inizia nel 2017 con il primo album "Ghiaccio". Prosegue nel 2021 con il suo secondo album intitolato "Miliardi di stelle"; quest’ultimo è stato scritto interamente da lei. I suoi videoclip su YouTube ricevono migliaia di visualizzazioni che si mantengono in constante crescita. I due singoli più recenti, scaturiti dalla collaborazione con vari autori, come tutti i suoi precedenti lavori, sono molto cliccati e ricercati sulle varie piattaforme, stesso discorso per i videoclip. Serena però non si limita soltanto a farsi ascoltare all'interno dei propri confini nazionali, la sua voce infatti attualmente è conosciuta anche in diversi Paesi dell’Unione Europea. Di recente anche le varie emittenti radio nazionali e sul web hanno iniziato a trasmettere la sua musica. I suoi lavori più recente sono “Musica è rivoluzione” e “Tra le migliori leggende”, brani che si sono posizionati fra i primi posti nelle classifiche video e radiofoniche indipendenti.