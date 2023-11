Serie B: 4-0 del Venezia al Koper, con il Bari all'orizzonte

Venezia Calcio fb

Buon test in vista della ripresa del campionato per il Venezia che ha sconfitto l'FC Koper (formazione militante nel principale campionato sloveno) per 4-0 nell'amichevole giocata al Comunale di Caorle nel pomeriggio di sabato 18 novembre 2023. La compagine arancioneroverde è attesa al San Nicola di Bari, dove affronterà i biancorossi di Pasquale Marino nella gara in programma alle ore 14 di sabato 25 novembre e valida per il quattordicesimo turno della Serie B 2023-2024.