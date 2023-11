Settima sconfitta in campionato per i biancazzurri che rimangono al terzultimo posto con 10 punti e seconda vittoria esterna per il Catania che con il quinto successo è decimo in classifica con 15 punti insieme al Cerignola.

Quarta sconfitta interna del Brindisi che perde 0-2 con il Catania al “Fanuzzi” nel recupero della seconda giornata di andata del girone C di Serie C. Nel secondo tempo i siciliani passano in vantaggio al 26’ con Sarao e raddoppiano al 30’ per merito di Bocic.