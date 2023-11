Terza vittoria consecutiva per la squadra di Ezio Capuano che è al quarto posto in zona play off con 20 punti. Quarta sconfitta esterna del Messina che è quartultima in classifica con 11 punti insieme al Monopoli e alla Virtus Francavilla Fontana.

- Quarta vittoria interna per il Taranto che prevale 2-0 sul Messina allo “Jacovone” nel recupero della terza giornata di andata del girone C di Serie C. Sono decisive per il successo degli jonici, le due reti di Bifulco al 15’ e al 22’ del primo tempo.