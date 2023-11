Serie C: il Brindisi perde 3-0 con il Giugliano al De Cristofaro

- Quarta sconfitta esterna del Brindisi che perde 3-0 con il Giugliano al “De Cristofaro” nella dodicesima giornata di andata del girone C di Serie C. Nel primo tempo al 12’ i campani passano in vantaggio con De Sena, raddoppiano nel secondo tempo al 10’ per merito di Ciuferri e al 95’ Oviszach realizza la terza rete. Ottava sconfitta in questo campionato per i biancazzurri che sono al terzultimo posto con 10 punti. Terza vittoria interna per i campani undicesimi con 15 punti insieme al Cerignola e al Catania.