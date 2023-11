Serie C: il Taranto perde 0-2 con la Juve Stabia allo Iacovone

Quarta sconfitta in questo torneo per gli jonici che sono quarti in classifica con 20 punti con il Picerno e la Casertana. Terza vittoria esterna per i campani. Ottavo successo, il quarto nelle ultime cinque partite nel girone C di Serie C per la squadra di Guido Pagliuca. I gialloblu sono primi con 27 punti.

Prima sconfitta interna del Taranto che perde 0-2 con la Juve Stabia allo “Iacovone”. Nel primo tempo al 6’ i campani passano in vantaggio con Candellone e raddoppiano nel secondo tempo al 28’ per merito di Piscopo.