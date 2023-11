Serie C: il Monopoli ko 2-0 con il Sorrento al Viviani





Quinta sconfitta in questo campionato per i biancoverdi, che interrompono una serie positiva di 6 gare consecutive. La squadra di Francesco Tomei è al tredicesimo posto in classifica con 18 punti insieme al Potenza. Terzo successo interno del Sorrento, quindicesimo con 16 punti.

Quinta sconfitta esterna del Monopoli che perde 2-0 con il Sorrento al “Viviani” di Potenza nella quindicesima giornata di andata del girone C di Serie C. Decisive per la vittoria dei campani, due reti di De Francesco al 14’ e al 31’ del secondo tempo.