Terzo giorno di tregua: scambio di ostaggi tra Israele e Hamas

Il terzo giorno di sospensione delle ostilità tra Israele e Hamas ha segnato un progresso, con il rilascio di 14 cittadini israeliani e 3 thailandesi in cambio della liberazione di 39 detenuti palestinesi. L'operazione si è conclusa senza intoppi, rappresentando un passo significativo verso la normalizzazione delle relazioni.Inoltre, si sta discutendo un'estensione del cessate il fuoco, originariamente previsto per scadere oggi. Il primo ministro israeliano, Netanyahu, ha riferito durante una conversazione con il presidente degli Stati Uniti Biden, che esiste un piano di intesa che contempla la liberazione di 10 ostaggi per ogni giorno ulteriore di tregua.Questi sviluppi indicano un impegno reciproco nel mantenere e consolidare la pace nella regione, aprendo la strada a negoziati più ampi per risolvere le questioni sottese al conflitto. La comunità internazionale resta in attesa di ulteriori sviluppi e auspica una stabilità duratura nella regione.