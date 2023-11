Serie C: il Taranto perde 0-1 con la Casertana allo Iacovone

Seconda sconfitta interna del Taranto, che perde 0-1 con la Casertana allo “Iacovone” nella quindicesima giornata di andata del girone C di Serie C. Determinante per il successo dei campani la rete di Tavernelli al 17’ del primo tempo. Sesta sconfitta in questo campionato per gli jonici che sono all’ ottavo posto in classifica con 23 punti. Quinta vittoria esterna della Casertana e settimo successo nel girone C di Serie C per la squadra di Vincenzo Cangelosi, quarta con 27 punti.