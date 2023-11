Serie C, Juve Stabia-Foggia, partita di cartello





Il Taranto cercherà di ottenere punti importanti per avvicinarsi al terzo posto, alle 18,30 con il Sorrento al “Viviani” di Potenza. D’ Andrea e Malcore del Cerignola tenteranno di realizzare la quarta rete in questo torneo con il Catania al “Monterisi”. L’ allenatore del Brindisi Ciro Danucci con l’ Avellino al “Fanuzzi” non avrà a disposizione Malaccari Nicolao e Bunino infortunati.

Juve Stabia-Foggia è la partita di cartello della tredicesima giornata di andata del girone C di Serie C. La gara si disputerà lunedì 13 novembre alle 20,45 al “Menti”. Nella Virtus Francavilla Fontana, Polidori e Artistico giocheranno in attacco, domani alle 20,45 con la Casertana alla “Nuova Arredo Arena”. Il Monopoli cercherà di ottenere il quinto risultato utile consecutivo, domenica 12 novembre alle 14 con la Turris al “Liguori”.