Serie C, la Virtus Francavilla Fontana perde 2-3 con la Casertana alla Nuova Arredo Arena

Quarta sconfitta interna della Virtus Francavilla Fontana che perde 2-3 con la Casertana alla “Nuova Arredo Arena” nell’ anticipo della tredicesima giornata di andata del girone C di Serie C. Nel primo tempo al 6’ i biancazzurri passano in vantaggio con Polidori, al 20’ i campani pareggiano per merito di Curcio , al 43’ Curcio realizza l’ 1-2 e al 45’ Polidori permette ai pugliesi di realizzare il 2-2. Nel secondo tempo al 21’ Montalto segna la rete decisiva per la vittoria della Casertana, Sesta sconfitta in campionato per la Virtus Francavilla Fontana che è quintultima in classifica con 12 punti insieme al Monopoli. Quarto successo esterno per i campani che con 23 punti raggiungono l’ Avellino al terzo posto.