Serie C: vittorie del Cerignola e del Monopoli, ko il Brindisi

Terza vittoria interna per il Cerignola che prevale 1-0 sul Catania al “Monterisi”. Per gli ofantini determinante il gol siglato al 14’ del secondo tempo da Malcore. I gialloblu sono noni con 19 punti. Seconda vittoria esterna del Monopoli, che si impone 1-0 sulla Turris al “Liguori” e per i biancoverdi è decisiva la rete realizzata al 44’ del primo tempo da Ferrini. La squadra di Francesco Tomei è dodicesima con 15 punti insieme al Catania e al Giugliano.

Quinta sconfitta interna del Brindisi che perde 0-4 con l’ Avellino al “Fanuzzi” nella tredicesima giornata di andata del girone C di Serie C. Nel primo tempo al 12’ gli irpini passano in vantaggio con Mulè e raddoppiano al 31’ per merito di Gori. Nel secondo tempo al 13’ Gori realizza la terza rete dell’ Avellino e al 16’ Sannipoli segna il quarto gol. I biancazzurri pugliesi sono al penultimo posto in classifica con 10 punti.