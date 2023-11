Serie A, il Lecce pareggia 2-2 col Milan al Via del Mare

Nel secondo tempo al 21’ il Lecce accorcia le distanze con Sansone, girata di sinistro su passaggio di Blin. Al 25’ Banda realizza la rete del pareggio dei giallorossi pugliesi, diagonale di destro. Al 40’ Sansone dei salentini di testa colpisce il palo. Al 93’ il Milan resta in dieci, espulso Giroud per proteste. Al 94’ è annullata una rete a Piccoli dei pugliesi per un fallo di Piccoli su Thiaw dopo il controllo al Var. Il Lecce è tredicesimo in classifica con 14 punti insieme al Genoa.

- Secondo pareggio interno del Lecce. I salentini impattano 2-2 con il Milan al “Via del Mare” nella dodicesima giornata di andata di Serie A. Nel primo tempo al 22’ Banda dei salentini va vicino al gol. Al 28’ i rossoneri passano in vantaggio con Giroud, tocco al volo su cross di Theo Hernandez. Al 36’ il Milan raddoppia per merito di Reijnders, conclusione di destro rasoterra.