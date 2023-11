Serie B: FeralpiSalò - Bari 3-3, emozioni e gol al Garilli

Ssc Bari fb



La formazione di Zaffaroni, costretta a fare i conti con le assenze di Tonetto, Bacchetti, Voltan, Di Molfetta, Da Cruz, Pilati, Carraro, e Kourfalidis, ha adottato il modulo 3-5-2. Dall'altra parte, Pasquale Marino ha schierato il Bari con il 3-4-1-2, vedendo il ritorno in difesa del capitano Di Cesare.



La partita ha preso subito una piega favorevole al Bari, che all'6' si è portato in vantaggio con un gol di Nasti su assist di Koutsoupias. Tuttavia, la FeralpiSalò ha reagito, con Compagnon che ha cercato il gol al 21'. Il Bari ha raddoppiato al 10' della ripresa con Sibilli, ma i Leoni del Garda hanno risposto prontamente con Di Cesare che ha accorciato le distanze due minuti dopo.



Il pareggio è arrivato al 20' con Zennaro, ma la FeralpiSalò non si è accontentata e ha completato la rimonta con il gol di Sau al 28'. Tuttavia, la partita ha regalato ancora sorprese, con il Bari che ha pareggiato al 34' grazie al gol di Achik.



Nonostante la spettacolarità della partita, il risultato finale è stato di 3-3, portando la FeralpiSalò a conquistare il settimo punto in campionato. Ora, entrambe le squadre si preparano per la sosta internazionale, con la FeralpiSalò che tornerà in campo il 25 novembre per affrontare il Como in trasferta.

PIACENZA - Il Garilli è stato teatro di una partita mozzafiato che ha visto FeralpiSalò e Bari concludere con un pareggio 3-3. Un incontro ricco di emozioni, con i Leoni del Garda che, nonostante le assenze di otto giocatori, hanno offerto una prestazione sorprendente.