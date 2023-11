Serie A: il Lecce pareggia 2-2 con il Verona al Bentegodi

Nel secondo tempo al 21’ la squadra di Roberto D’ Aversa ritorna in vantaggio con Gonzalez con un rasoterra. Al 32’ Djuric del Verona di testa realizza la rete del pareggio. Al 44’ annullato un gol a Piccoli dei giallorossi pugliesi per fuorigioco. Il Lecce è al tredicesimo posto in classifica con 15 punti insieme al Sassuolo.

- Quarto pareggio esterno del Lecce. I salentini impattano 2-2 con il Verona al “Bentegodi” nella tredicesima giornata di andata di Serie A. Nel primo tempo al 5’ Ngonge dei veneti va vicino al gol. Al 10’ Sansone dei salentini sfiora la rete. Al 30’ il Lecce passa in vantaggio con Oudin con una conclusione di destro da fuori area. Al 41’ il Verona pareggia per merito di Ngonge, diagonale di sinistro.