Serie A: il Lecce perde 2-1 con la Roma all'Olimpico

As Roma fb





Nel secondo tempo al 27’ i salentini passano in vantaggio con Almqvist, girata al volo su cross di Banda. Seconda rete in Serie A per l’attaccante svedese del Lecce. Al 91’ la Roma pareggia con Azmoun di testa su cross di Zalewski. Al 94’ Lukaku con un tocco rasoterra su passaggio di Dybala realizza il gol decisivo per il successo dei giallorossi capitolini. Seconda sconfitta consecutiva per la squadra di Roberto D’ Aversa. Il Lecce è undicesimo in classifica con 13 punti.

- Seconda sconfitta esterna del Lecce. I salentini perdono 2-1 con la Roma all’ Olimpico nell’ undicesima giornata di andata di Serie A. Nel primo tempo al 4’ Lukaku dei giallorossi capitolini si fa parare un rigore dal portiere dei salentini Falcone, concesso per un fallo di mano di Baschirotto, dopo il controllo al Var. Per l’attaccante belga è il primo penalty sbagliato da quando gioca in Italia. Al 24’ El Shaarawy della Roma va vicino al gol. Al 29’ Ramadani del Lecce con una conclusione da fuori area non inquadra la porta. Al 30’ Dybala dei capitolini sfiora la rete.