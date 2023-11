Serie A, il Lecce sfiderà il Verona al Bentegodi

Giocheranno come esterni Rafia e Blin, regista Strefezza e Krstovic e Banda in attacco. Nel Verona Folorunsho e Duda saranno sulle fasce, . Bonazzoli trequartista e Ngonge e Djuric in avanti. Arbitrerà Federico La Penna della sezione di Roma. Nell’ ultimo precedente nella massima serie a Verona, il 21 gennaio 2023, vinsero i veneti 2-0 con le reti realizzate al 40’ del primo tempo da Depaoli e al 9’ del secondo tempo da Lazovic.

- Il Lecce sfiderà domani alle 18,30 il Verona al “Bentegodi” nella tredicesima giornata di andata. Per i salentini sarà una partita insidiosa perché i veneti cercheranno il successo per lasciare l’ ultimo posto in classifica e i giallorossi pugliesi dovranno vincere per avvicinarsi alla salvezza. Il tecnico del Lecce Roberto D’ Aversa dovrà rinunciare a Almqvist infortunato e a Ramadani squalificato.