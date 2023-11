Servizi antidroga a Taranto: 1 arresto e 1 denuncia

TARANTO - Gli agenti del Commissariato Borgo, dopo un’accurata attività d’indagine, avevano maturato il sospetto che, all’interno di un’abitazione del centro città, un insospettabile 19enne tarantino avesse avviato una proficua attività di spaccio. I sospetti degli inquirenti hanno avuto un riscontro positivo quando la perquisizione personale avesse consentito di rinvenire 3 panetti di diverso peso e misura e due ovuli di sostanza stupefacente del tipo hashish, del peso di circa 154 grammi, nonché una banconota da 20 euro, ritenuta verosimilmente provento dell’attività illecita.All’interno dell’appartamento ove viveva il giovane, invece, sono stati trovati un bilancino di precisione e un coltello ancora intriso della sostanza stupefacente. Il 19enne, inoltre, nel tentativo di sottrarre indizi utili per il prosieguo delle indagini, ha distrutto il proprio telefono cellulare, rendendolo inutilizzabile, ma, ad aggravare ancora di più la posizione del giovane, è stata la circostanza che, durante l’attività di perquisizione, si sono presentati presso l’abitazione due minorenni con l’intento di acquistare dosi di sostanza stupefacente. Trasmessi gli atti all’Autorità Giudiziaria competente, il 19enne è stato arrestato perché ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.Sempre i poliziotti del Commissariato Borgo, durante i quotidiani servizi di pattugliamento del territorio, hanno notato una coppia di giovani aggirarsi con fare sospetto per le vie del centro. Gli agenti hanno deciso di procedere ad un controllo e, a seguito di accertamenti in Banca Dati, è emerso che entrambi, un uomo ed una donna, rispettivamente di 43 e 32 anni, domiciliati di fatto ad Alessandria, avevano diversi precedenti penali alle spalle.Il giovane ha consegnato spontaneamente ai poliziotti due involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo eroina del peso totale di circa 7 grammi e due involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso totale di 1,7 grammi circa. Al termine dei controlli, il 43enne è stato denunciato in stato di libertà per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.