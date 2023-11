Cabrio, dal 4 dicembre in radio il brano “Dinosauri” incluso nel disco “Super Tele”

“Super Tele” è il titolo del nuovo album del cantautore Cabrio. Di concezione indie, non è un disco scritto tutto d’un fiato ma un collage di momenti vissuti con accenni di vita privata. “Questo album rappresenta molto per me perché dentro ci sono brani che mi toccano particolarmente in prima persona e non solo storie ascoltate in giro”. Produttore esecutivo del disco – che contiene una cover e sei brani inediti, due dei quali scritti da Giuliano Cento voce anche del feautiring di “Mia nonna&rdquo i produttori artistici sono Antonio Stella e Stefano Radice, al quale è stato affidato anche il mastering e il missaggio. “Dinosauri” è il primo singolo estratto dall'album.

“Ho scelto un titolo un pò malinconico per certi versi ma che ha rappresentato davvero la mia adolescenza” spiega Cabrio. “Duepuntozero, il mio album precedente, ha rappresentato la mia reale svolta verso un cammino più ponderato e maturo, e Super Tele ne è la conferma”.